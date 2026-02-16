16 Февраля 2026
RU

Асаф Чопуров одолел экс-бойца UFC Сергея Морозова - ВИДЕО

ММА
Новости
16 Февраля 2026 00:28
16
Асаф Чопуров одолел экс-бойца UFC Сергея Морозова - ВИДЕО

Азербайджанский боец смешанных единоборств Асаф Чопуров одержал уверенную победу на турнире AIGA Eurasian Championship 2026 (Absolute International Grappling Association — международный промоушен, организующий профессиональные турниры по грэпплингу), прошедшем в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, его соперником стал казахстанский боец Сергей Морозов, ранее выступавший в UFC.

Поединок прошел по правилам грэпплинга, и представитель Азербайджана с самого начала продемонстрировал свое превосходство. Чопуров применил удушающий прием "треугольник" и одержал досрочную победу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-чемпион UFC выходит из тюрьмы
15 Февраля 18:28
ММА

Экс-чемпион UFC выходит из тюрьмы

Он отбывал пятилетний срок за покушение на убийство
Махачев хочет выступить на турнире UFC в Белом доме
15 Февраля 15:30
ММА

Махачев хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Чемпион намерен "войти в историю"
Азербайджанский боец нацелен на UFС
15 Февраля 14:45
ММА

Азербайджанский боец нацелен на UFС

Алим Набиев после третьей победы подряд получил новые предложения

Алим Набиев одержал третью подряд победу в ММА
15 Февраля 03:30
ММА

Алим Набиев одержал третью подряд победу в ММА

Другим азербайджанским победителем вечера стал Эльвин Кямилли
Колби Ковингтон ведет переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме
15 Февраля 01:35
ММА

Колби Ковингтон ведет переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме

Ковингтон не выходил в октагон с декабря 2024 года
Официально объявлен следующий бой Тофика Мусаева в UFC
13 Февраля 23:31
ММА

Официально объявлен следующий бой Тофика Мусаева в UFC

Азербайджанский боец подерется с бразильцем

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь