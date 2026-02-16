Асаф Чопуров одолел экс-бойца UFC Сергея Морозова - ВИДЕО

Азербайджанский боец смешанных единоборств Асаф Чопуров одержал уверенную победу на турнире AIGA Eurasian Championship 2026 (Absolute International Grappling Association — международный промоушен, организующий профессиональные турниры по грэпплингу), прошедшем в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, его соперником стал казахстанский боец Сергей Морозов, ранее выступавший в UFC.

Поединок прошел по правилам грэпплинга, и представитель Азербайджана с самого начала продемонстрировал свое превосходство. Чопуров применил удушающий прием "треугольник" и одержал досрочную победу.