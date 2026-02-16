17 Февраля 2026
RU

Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме

ММА
Новости
16 Февраля 2026 23:35
12
Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Дональд Трамп примет участие в формировании карда турнира, который планируется провести 14 июня в Белом доме.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, руководитель промоушена намерен лично обсудить детали мероприятия с президентом США.

"По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы с Крейгом Борсари летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и его командой и обсудить не только организацию, но и состав участников боев",- отметил президент UFC.

Уайт отметил, что подготовлено несколько вариантов проведения шоу.

"У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что нет. Это событие будет потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим", - сказал Уайт.

İdman.Biz
