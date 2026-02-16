Хабиб Нурмагомедов перенес бизнес в ОАЭ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прекратил предпринимательскую деятельность в России и перевел основные инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, в прошлом году он закрыл статус индивидуального предпринимателя, урегулировал налоговые обязательства и разблокировал счета. Ранее в его компаниях возникали вопросы, связанные с налоговой отчетностью.

С 2021 года Нурмагомедов вышел из ряда проектов, включая фонд "Росси", благотворительную организацию, туристическую компанию Hikmet Travel, бренд одежды Sildi и провайдера Pervıy Mobilnıy. Также он передал другому лицу бойцовский клуб Eagles.

В то же время бизнес спортсмена в ОАЭ продолжает расширяться. Он развивает сеть залов KHABIB GYM, которая, по данным источника, приносит около 6 млн долларов роялти в год. Общий доход за рубежом оценивается примерно в 50 млн долларов ежегодно.