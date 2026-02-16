Усман намерен завершить карьеру двойным чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о планах на ближайший год.

Как передает İdman.Biz, боец намерен покинуть ММА в статусе обладателя двух титулов организации.

"В 2026 году я хочу, чтобы люди сказали: "Ух ты, не могу поверить, что у тебя получилось. Ты не просто завоевал один титул, а взял два и ушел". Конечно, сначала в полусреднем весе, потому что без пояса в этой категории я вряд ли смогу взять второй. Я все еще выступаю в весе до 77 кг, так почему бы не начать с него?", - цитирует слова Усмана Sportskeeda.

Ранее сообщалось, что возможный бой между Исламом Махачевым и Камару Усманом обсуждается в бойцовском сообществе.