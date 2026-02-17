Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"

Азербайджанский боец Тофик Мусаев рассчитывает одержать победу в следующем поединке UFC против бразильца Самуэля Санчеса, которая состоится 4 апреля в Лас-Вегасе.

"В этом бою я уверен в своей победе. Подготовка проходит хорошо, работаем интенсивно. Изучаем соперника", - сказал Мусаев в комментарии Report.

По его словам, ко второму поединку в организации он подходит с полной ответственностью.

"Для меня каждый бой важен. Нужно быть еще более собранным и дисциплинированным. Надеюсь, наша работа даст результат", - отметил спортсмен.

Напомним, в прошлом году в Баку азербайджанец дебютировал в UFC, уступив кыргызстанцу Мыктыбеку Оралбаю.