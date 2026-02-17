20 Февраля 2026
RU

Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"

ММА
Новости
17 Февраля 2026 17:20
54
Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"

Азербайджанский боец Тофик Мусаев рассчитывает одержать победу в следующем поединке UFC против бразильца Самуэля Санчеса, которая состоится 4 апреля в Лас-Вегасе.

"В этом бою я уверен в своей победе. Подготовка проходит хорошо, работаем интенсивно. Изучаем соперника", - сказал Мусаев в комментарии Report.

По его словам, ко второму поединку в организации он подходит с полной ответственностью.

"Для меня каждый бой важен. Нужно быть еще более собранным и дисциплинированным. Надеюсь, наша работа даст результат", - отметил спортсмен.

Напомним, в прошлом году в Баку азербайджанец дебютировал в UFC, уступив кыргызстанцу Мыктыбеку Оралбаю.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо
19 Февраля 13:40
ММА

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо

Чемпион UFC получил новую роль вне октагона
Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него
19 Февраля 01:33
ММА

Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него

Эквадорец нацелен на чемпионский пояс
Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано
17 Февраля 18:22
ММА

Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано

Их поединок запланирован на 17 мая
Хабиб раскрыл сроки возвращения Махачева
17 Февраля 08:19
ММА

Хабиб раскрыл сроки возвращения Махачева

Титульный боец может подраться уже после Рамадана
Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме
16 Февраля 23:35
ММА

Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме

Глава лиги назвал предстоящее шоу уникальным событием

Усман намерен завершить карьеру двойным чемпионом UFC
16 Февраля 22:32
ММА

Усман намерен завершить карьеру двойным чемпионом UFC

Нигериец поставил цель на 2026 год

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе