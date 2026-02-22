22 Февраля 2026
RU

Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC

ММА
Новости
22 Февраля 2026 10:59
32
Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор сделал заявление о своем возможном возвращении в октагон.

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний ирландец высказался о следующем сопернике. "Следующий для меня, возможно, будет какой-то неизвестный парень, ребята. И, как вы знаете, мне пофиг. Я согласен. Присылайте контракт, парни. Сделка Конора Макгрегора", - написал Макгрегор.

Напомним, в последний раз ирландец выступал по правилам смешанных единоборств в июле 2021 года на турнире UFC 264, где уступил техническим нокаутом из-за травмы ноги в первом раунде Дастину Порье. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений в профессиональной карьере.

По информации зарубежных СМИ, Макгрегор может появиться в карде турнира UFC, который планируется провести в Белом доме.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО
10:15
ММА

Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО

Главный бой вечера в Хьюстоне завершился досрочной победой в третьем раунде

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"
20 Февраля 16:00
ММА

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"

Чемпион оценил возможный бой в новой весовой категории
Ислам Махачев назначен официальным послом самбо
19 Февраля 13:40
ММА

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо

Чемпион UFC получил новую роль вне октагона
Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него
19 Февраля 01:33
ММА

Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него

Эквадорец нацелен на чемпионский пояс
Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано
17 Февраля 18:22
ММА

Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано

Их поединок запланирован на 17 мая
Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"
17 Февраля 17:20
ММА

Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"

Азербайджанский боец готовится к поединку с Самуэлом Санчесом

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"