22 Февраля 2026
Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО

ММА
Новости
22 Февраля 2026 10:15
Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО

В Хьюстоне прошел турнир UFC Fight Night 267, главным событием которого стал поединок в среднем весе между бывшим чемпионом организации Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом.

Как сообщает İdman.Biz, бой завершился победой Стрикленда техническим нокаутом в третьем раунде. Американец провел серию точных ударов в голову, после которых его соперник оказался потрясен. Стрикленд продолжил атаку в партере, и рефери был вынужден остановить встречу.

Таким образом, в активе Стрикленда теперь 30 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Для Эрнандеса это поражение стало третьим в карьере при 20 победах.

İdman.Biz
