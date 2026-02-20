21 Февраля 2026
RU

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"

ММА
Новости
20 Февраля 2026 16:00
29
Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"

Чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев высказался о перспективах возможного боя с Илией Топурией после его перехода в полусредний вес, как сообщает İdman.Biz.

Боец считает, что в категории до 77 кг соперник не будет столь опасен, как в легком весе.

"Я не думаю, что в 77 кг Топурия будет таким же опасным, как в 70 кг. Размеры отличаются: вес другой, рост другой. Для бойцов полусреднего веса драться с Топурией будет проще. Я за этот бой. Это будет большое шоу, интересное противостояние для болельщиков. С точки зрения медиа это тоже очень большой бой", - сказал Махачев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо
19 Февраля 13:40
ММА

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо

Чемпион UFC получил новую роль вне октагона
Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него
19 Февраля 01:33
ММА

Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него

Эквадорец нацелен на чемпионский пояс
Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано
17 Февраля 18:22
ММА

Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано

Их поединок запланирован на 17 мая
Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"
17 Февраля 17:20
ММА

Тофик Мусаев: "Верю, что одержу победу в следующем бою UFC"

Азербайджанский боец готовится к поединку с Самуэлом Санчесом
Хабиб раскрыл сроки возвращения Махачева
17 Февраля 08:19
ММА

Хабиб раскрыл сроки возвращения Махачева

Титульный боец может подраться уже после Рамадана
Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме
16 Февраля 23:35
ММА

Трамп будет утверждать участников турнира UFC в Белом доме

Глава лиги назвал предстоящее шоу уникальным событием

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля