Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"

Чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев высказался о перспективах возможного боя с Илией Топурией после его перехода в полусредний вес, как сообщает İdman.Biz.

Боец считает, что в категории до 77 кг соперник не будет столь опасен, как в легком весе.

"Я не думаю, что в 77 кг Топурия будет таким же опасным, как в 70 кг. Размеры отличаются: вес другой, рост другой. Для бойцов полусреднего веса драться с Топурией будет проще. Я за этот бой. Это будет большое шоу, интересное противостояние для болельщиков. С точки зрения медиа это тоже очень большой бой", - сказал Махачев.