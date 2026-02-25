25 Февраля 2026
RU

UFC готовит самый дорогой турнир в истории промоушена

ММА
Новости
25 Февраля 2026 13:30
8
UFC готовит самый дорогой турнир в истории промоушена

Турнир UFC, запланированный во дворе Белого дома, может стать самым дорогим событием в истории промоушена.

Как сообщает İdman.Biz, расходы на проведение шоу оцениваются примерно в 60 млн долларов (102 млн манатов), что приблизительно на 20 млн (32 млн манатов) больше бюджета турнира UFC 306, прошедшего на арене Sphere в Лас-Вегасе.

Руководство UFC заявило, что полностью профинансирует проведение турнира, поэтому государственные средства использоваться не будут.

Напомним, что событие запланировано на 14 июня в рамках празднования 250-летия независимости США. Основная часть затрат связана со сценографией, обеспечением безопасности и логистикой.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC
22 Февраля 10:59
ММА

Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC

Ирландец допустил бой с любым оппонентом и готов вернуться в октагон

Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО
22 Февраля 10:15
ММА

Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО

Главный бой вечера в Хьюстоне завершился досрочной победой в третьем раунде

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"
20 Февраля 16:00
ММА

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"

Чемпион оценил возможный бой в новой весовой категории
Ислам Махачев назначен официальным послом самбо
19 Февраля 13:40
ММА

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо

Чемпион UFC получил новую роль вне октагона
Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него
19 Февраля 01:33
ММА

Непобежденный боец UFC призвал Махачева принять бой против него

Эквадорец нацелен на чемпионский пояс
Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано
17 Февраля 18:22
ММА

Ронда Роузи проведет поединок по правилам ММА против Джины Карано

Их поединок запланирован на 17 мая

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей