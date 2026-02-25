Бывший чемпион UFC доверит пояс BMF самому близкому человеку

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра рассказал, кто должен вручить ему пояс BMF в случае победы над Максом Холлоуэем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Junkie, поединок станет главным событием турнира UFC 326 и пройдет 7 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По словам бразильца, он хочет, чтобы пояс на него надел отец. "Мой отец. Реальность такова, что, если бы мой отец и мать не верили в меня и не поддерживали, ничего бы этого никогда не случилось. Ничего этого не было бы возможно. Меня бы здесь не было. То, что мой отец наденет на меня пояс, было бы потрясающе",- заявил Оливейра.

Пояс BMF был учрежден в 2019 году. Его обладателями становились Хорхе Масвидаль, Дастин Порье и Джастин Гэтжи, а действующим чемпионом является Холлоуэй. Традиционно титул вручают известные личности: первого обладателя пояса Масвидаля короновал Дуэйн "Скала" Джонсон, Гэтжи получил титул из рук самого Масвидаля, а Холлоуэю после двух защит пояс вручали член Зала славы UFC Марк Коулман и музыкант Лил Уэйн.