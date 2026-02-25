25 Февраля 2026
RU

Бывший чемпион UFC доверит пояс BMF самому близкому человеку

ММА
Новости
25 Февраля 2026 19:46
13
Бывший чемпион UFC доверит пояс BMF самому близкому человеку

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра рассказал, кто должен вручить ему пояс BMF в случае победы над Максом Холлоуэем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Junkie, поединок станет главным событием турнира UFC 326 и пройдет 7 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По словам бразильца, он хочет, чтобы пояс на него надел отец. "Мой отец. Реальность такова, что, если бы мой отец и мать не верили в меня и не поддерживали, ничего бы этого никогда не случилось. Ничего этого не было бы возможно. Меня бы здесь не было. То, что мой отец наденет на меня пояс, было бы потрясающе",- заявил Оливейра.

Пояс BMF был учрежден в 2019 году. Его обладателями становились Хорхе Масвидаль, Дастин Порье и Джастин Гэтжи, а действующим чемпионом является Холлоуэй. Традиционно титул вручают известные личности: первого обладателя пояса Масвидаля короновал Дуэйн "Скала" Джонсон, Гэтжи получил титул из рук самого Масвидаля, а Холлоуэю после двух защит пояс вручали член Зала славы UFC Марк Коулман и музыкант Лил Уэйн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нассурдин Имавов объяснил задержку титульного боя с Хамзатом Чимаевым
18:27
ММА

Нассурдин Имавов объяснил задержку титульного боя с Хамзатом Чимаевым

Французский боец дагестанского происхождения подтвердил травму чемпиона, но ситуация в дивизионе остается неопределенной
UFC готовит самый дорогой турнир в истории промоушена
13:30
ММА

UFC готовит самый дорогой турнир в истории промоушена

Шоу во дворе Белого дома обойдется примерно в 60 млн долларов
Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC
22 Февраля 10:59
ММА

Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника в UFC

Ирландец допустил бой с любым оппонентом и готов вернуться в октагон

Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО
22 Февраля 10:15
ММА

Стрикленд нокаутировал Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267 - ВИДЕО

Главный бой вечера в Хьюстоне завершился досрочной победой в третьем раунде

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"
20 Февраля 16:00
ММА

Ислам Махачев об Илии Топурии: "Угрозы не вижу, но к шоу готов"

Чемпион оценил возможный бой в новой весовой категории
Ислам Махачев назначен официальным послом самбо
19 Февраля 13:40
ММА

Ислам Махачев назначен официальным послом самбо

Чемпион UFC получил новую роль вне октагона

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей