Топурия рискует потерять место в главном бою в Белом доме из-за происхождения

27 Февраля 2026 06:16
Чемпион UFC в легком весе грузино-испанец Илия Топурия рискует потерять место в главном бою исторического турнира в Белом доме 14 июня, сообщает İdman.Biz. По информации инсайдера команды Топурии Альваро Кольменеро, организаторы сомневаются, стоит ли ставить бойца с испанскими и грузинскими корнями во главу карда, приуроченного к 250-летию независимости США.

"На данный момент я могу сказать вам — и это информация, которую мне предоставили — что нет окончательного подтверждения, что Топурия будет в Белом доме. Это было бы идеально, но есть и правда: мы никогда не должны упускать из виду значимость мероприятия в Белом доме.

Я не знаю, в какой степени советники Трампа одобрят, когда им представят и объяснят весь кард, выставление бойца, который является испанцем и грузином — то есть испаноязычного — в главном событии, где с очень высокой вероятностью он нокаутирует американскую звезду. И да, у Джастина Гэтжи есть шанс на победу. Но это вопрос вероятностей, а также вопрос рекомендаций и работы в интересах Америки настолько позитивно, насколько это возможно", — заявил Кольменеро в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Х.

İdman.Biz
