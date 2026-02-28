Ветеран ВВС США обвинил Хамзата Чимаева в нападении - ФОТО

Американский блогер, ветеран ВВС США Рич Паттерсон на своей странице в социальных сетях обвинил 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзата Чимаева в нападении, совершенном в аэропорту Дубая, сообщает İdman.Biz.

"Я был буквально окружен им и еще примерно семью-восемью другими людьми, когда он решил прорваться и ударить меня ногой в грудь. Все это есть на камерах видеонаблюдения. Неважно, насколько рано утром, неважно, насколько "профессиональный" боец UFC пьян или страдает похмельем, никто не заслуживает такого", — подчеркнул он.