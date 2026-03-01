Илия Топурия оставил дерзкое послание Исламу Махачеву

Непобежденный 29-летний действующий обладатель титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия оставил дерзкое послание 34-летнему чемпиону UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву, сообщает İdman.Biz.

"Если бы я шел по улице и столкнулся лицом к лицу с Исламом, как вы думаете, меня бы волновало то, сколько этот парень весит? Считаю себя лучшим бойцом в мире. Ислам, давай проверим, так ли это, и проведем бой. Я докажу тебе, что я лучший", — сказал Топурия во время стрима у блогера Адина Роса на его YouTube-канале.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.