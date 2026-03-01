Непобежденный 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия назвал самого сложного соперника в ММА, с которым ему приходилось драться.

"Это Волкановски. Он очень умный боец, а также знает, как драться. Алекс весьма расчетлив", — приводит слова Топурии İdman.Biz со ссылкой портал Sportskeeda.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.