2 Марта 2026
Илья Топурия предупредил претендентов на титул: "Чтобы победить меня, вас придется меня убить"

ММА
Новости
2 Марта 2026 11:25
Илья Топурия предупредил претендентов на титул: "Чтобы победить меня, вас придется меня убить"

29-летний чемпион UFC грузинского происхождения Илья Топурия отправил жесткое сообщение всем будущим соперникам. Боец, известный своей уверенностью и агрессивным стилем, предупредил, что сломить его дух практически невозможно.

Как сообщает İdman.Biz, Топурия подчеркнул свою невероятную выносливость и волю к победе: "Я знаю, что такое боль и усталость. Я хорошо себя изучил, и не существует такой ситуации, в которой я бы сдался. Поэтому, когда я вхожу в клетку, мой соперник должен понимать, что перед ним стоит самый безжалостный боец. Чтобы победить меня, вам придется меня убить. А я очень люблю жизнь и не хочу умирать", — заявил чемпион.

Напомним, что Илья Топурия дебютировал в смешанных единоборствах еще в апреле 2015 года, а с октября 2020 года выступает в престижнейшей лиге мира UFC. В его активе 17 побед, 15 из которых одержаны досрочно (нокаутами или сабмишенами), и лишь две — решением судей. Главное достижение грузинского бойца — он остается непобежденным на протяжении всей профессиональной карьеры, что делает его одним из самых опасных спортсменов в дивизионе.

İdman.Biz
