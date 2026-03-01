1 Марта 2026
Бывший чемпион встретится с Пратесом на UFC Fight Night 275

1 Марта 2026 12:57
Бывший чемпион встретится с Пратесом на UFC Fight Night 275

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена проведет поединок против бразильца Карлоса Пратеса на турнире UFC Fight Night 275 в Перте.

Как передает İdman.Biz, австралиец выйдет в октагон против шестого номера рейтинга промоушена. Турнир пройдет в Австралии и станет одним из ключевых событий весны для организации.

Делла Маддалена дебютировал в UFC в 2022 году. В мае 2025 года он завоевал чемпионский пояс, победив единогласным решением судей Белала Мухаммада. Однако 16 ноября того же года австралиец уступил титул, проиграв единогласным решением россиянину Исламу Махачеву.

Карлосу Пратесу 32 года. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он начал в марте 2012 года. В активе бразильца 23 победы и семь поражений, при этом на данный момент он идет на серии из двух побед.

