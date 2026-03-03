3 Марта 2026
3 Марта 2026 01:45
Топурия хочет боя с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия заявил о намерении провести поединок с Конором Макгрегором.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летний непобежденный испано-грузинский боец выразил желание встретиться с ирландцем во время стрима у блогера Адина Росса на YouTube.

"С кем я хотел бы подраться? С Конором. Я бы с удовольствием провел с ним бой, мне бы это очень понравилось. Да, он уже не тот Конор, каким был 10 лет назад. Но это неважно", - заявил Топурия.

Илия дебютировал в профессиональных ММА в апреле 2015 года, а в UFC выступает с октября 2020-го. В его активе 17 побед, из которых лишь две добыты решением судей, и ни одного поражения.

İdman.Biz
