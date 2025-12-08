Салаху напомнили, что он не Месси и не Роналду

Мохамеду Салаху жестко напомнили, что он не Лионель Месси и не Криштиану Роналду, после того как египетский форвард "Ливерпуля" публично выразил недовольство своим положением в клубе.

Как передает İdman.Biz, 33-летний игрок, оказавшийся на скамейке запасных третий матч подряд, обвинил клубы Премьер-лиги в том, что они "подставили" его, и заявил о фактическом отсутствии рабочих отношений с главным тренером Арне Слотом.

Салах не вышел в стартовом составе в матчах против "Вест Хэма" и "Сандерленда", а затем снова остался в запасе в драматической ничьей 3:3 с "Лидсом". После очередной потери очков он эмоционально высказался в интервью, намекнув на возможный уход в январе и заявив, что стал "козлом отпущения" за неудачи команды.

"Клуб всегда важнее": Салаху ответили жестко

Эти слова вызвали широкий резонанс. Бывший игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор резко высказался о высказываниях египтянина. По его словам, Салах ошибочно поверил в собственную "неприкасаемость", сравнив себя с Месси и Роналду.

"В "Ливерпуле" всегда одно правило — клуб важнее любого игрока. Салах оставил великое наследие, но если он думает, что его статус ставит его выше правил, то он заблуждается. Месси и Роналду могли себе позволить говорить все, что угодно - Мо не они, и "Ливерпуль" - не клуб, который ставит игроков выше самого себя", - написал Коллимор в соцсетях.

По словам эксперта, разница в восприятии особенно заметна между молодыми болельщиками, склонными поддерживать публичные эмоции, и старшим поколением, придерживающимся принципа первенства клуба.

İdman.Biz