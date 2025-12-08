8 Декабря 2025
RU

Салаху напомнили, что он не Месси и не Роналду

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 13:45
12
Салаху напомнили, что он не Месси и не Роналду

Мохамеду Салаху жестко напомнили, что он не Лионель Месси и не Криштиану Роналду, после того как египетский форвард "Ливерпуля" публично выразил недовольство своим положением в клубе.

Как передает İdman.Biz, 33-летний игрок, оказавшийся на скамейке запасных третий матч подряд, обвинил клубы Премьер-лиги в том, что они "подставили" его, и заявил о фактическом отсутствии рабочих отношений с главным тренером Арне Слотом.

Салах не вышел в стартовом составе в матчах против "Вест Хэма" и "Сандерленда", а затем снова остался в запасе в драматической ничьей 3:3 с "Лидсом". После очередной потери очков он эмоционально высказался в интервью, намекнув на возможный уход в январе и заявив, что стал "козлом отпущения" за неудачи команды.

"Клуб всегда важнее": Салаху ответили жестко

Эти слова вызвали широкий резонанс. Бывший игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор резко высказался о высказываниях египтянина. По его словам, Салах ошибочно поверил в собственную "неприкасаемость", сравнив себя с Месси и Роналду.

"В "Ливерпуле" всегда одно правило — клуб важнее любого игрока. Салах оставил великое наследие, но если он думает, что его статус ставит его выше правил, то он заблуждается. Месси и Роналду могли себе позволить говорить все, что угодно - Мо не они, и "Ливерпуль" - не клуб, который ставит игроков выше самого себя", - написал Коллимор в соцсетях.

По словам эксперта, разница в восприятии особенно заметна между молодыми болельщиками, склонными поддерживать публичные эмоции, и старшим поколением, придерживающимся принципа первенства клуба.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ожидается встреча Лионеля Месси с Дональдом Трампом в Белом доме
12:30
Мировой футбол

Ожидается встреча Лионеля Месси с Дональдом Трампом в Белом доме

Команда “Интер Майами” была приглашена в Белый дом

Неймар: "Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу"
11:10
Футбол

Неймар: "Конечно, мое сердце по-прежнему принадлежит "Сантосу"

Неймар подчеркнул свою привязанность к клубу
Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды
10:40
Футбол

Тианна Трамп развеяла слухи о том, что встречается с Николя Пепе ради выгоды

Она рассказала, как сама оплачивала встречи с футболистом
"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами
10:10
Футбол

"Реал" выйдет на матч с "Алавесом" с серьезными кадровыми проблемами

Линия защиты мадридского клуба лишилась почти всех игроков
Известен возможный новый клуб Суареса
09:25
Футбол

Известен возможный новый клуб Суареса

Суарес может вернуться домой - контракт подходит к концу
Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"
09:10
Футбол

Переговоры с Винисиусом влияют на трансферные планы "Реала"

Мадридский клуб может отказаться от крупных летних покупок

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах