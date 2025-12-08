Мудрик может продолжить карьеру в Испании или Франции

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может возобновить карьеру в одном из европейских чемпионатов, если его дисквалификация за допинг будет отменена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, интерес к игроку проявляют "Севилья" и "Страсбург".

Потенциальный трансфер возможен лишь в случае, если с футболиста снимут санкции. Напомним, что в ноябре 2024 года Мудрик сдал положительный допинг-тест и более года не выходит на поле на профессиональном уровне. Ранее сообщалось, что срок его дисквалификации может продлиться до 2028 года.

Чтобы доказать свою невиновность, Мудрик прошел тест на детекторе лжи, утверждая, что никогда сознательно не принимал запрещённые препараты.

İdman.Biz