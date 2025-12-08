8 Декабря 2025
Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче "Реала" с "Сельтой"

8 Декабря 2025 20:12
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил перелом безымянного пальца левой руки в матче 15-го тура Ла Лиги против "Сельты", завершившемся поражением испанского гранда со счетом 0:2, передает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По информации издания, Мбаппе получил травму во время игры, однако сумел доиграть встречу до конца. При этом ожидается, что француз сможет принять участие в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 10 декабря.

Отмечается, что в поединке против "Сельты" травму также получил защитник мадридцев Эдер Милитао.

В текущем сезоне Мбаппе провел 25 матчей за клуб и сборную, отметившись 30 голами и семью результативными передачами.

