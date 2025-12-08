Салах не включен в заявку "Ливерпуля" на матч с "Интером" - ОФИЦИАЛЬНО

Нападающий Мохамед Салах отсутствует в заявке "Ливерпуля" на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Интера". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

В Милан отправились 19 футболистов, однако среди них нет египтянина. По информации английских СМИ, отсутствие Салаха может быть связано с его недавними высказываниями о собственной роли в команде, а также критикой главного тренера Арне Слота после ничьей с "Лидс Юнайтед" в матче Премьер-лиги со счетом 3:3.

В текущем сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 19 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

