Неймар объявил о предстоящей операции на колене

Неймар сообщил, что ему предстоит операция на левом колене.

Форвард "Сантоса", которому 33 года, завершал сезон, играя через травму, но сумел помочь команде сохранить место в Серии А, забив пять голов в четырех последних матчах чемпионата Бразилии, передает İdman.Biz.

Из 38 туров Неймар принял участие лишь в 19, отметившись восемью голами. По словам нападающего, несмотря на физические проблемы, он выходил на поле ради команды и поддержки болельщиков.

"Я пришел сюда, чтобы помочь команде, чем смогу. Эти недели были тяжелыми для меня. Я благодарю всех, кто был со мной и поддерживал меня. Если бы не они, я бы не смог играть в этих матчах из-за травмы и проблем с коленом. Сейчас мне нужно отдохнуть, а затем меня ждет операция", - сказал Неймар.

İdman.Biz