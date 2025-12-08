"Ливерпуль" не считает исключение Салаха наказанием

Мохамед Салах не попал в заявку "Ливерпуля" на матч против "Интера" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, однако в клубе подчеркивают: это не является дисциплинарным наказанием за его недавние слова. Египетский вингер ранее выразил недовольство тем, что три игры подряд начинал на скамейке: "Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, в "Ливерпуле" уверены, что отсутствие Салаха в заявке на игру с миланцами не несет карательного характера. В клубе считают, что эта короткая пауза позволит сгладить напряжение, а ситуация никак не повлияет на участие игрока в следующих матчах.

Источники в команде отмечают, что Салах не столкнется с дальнейшими дисциплинарными мерами. В "Ливерпуле" по-прежнему привержены действующему контракту форварда до 2027 года и считают, что текущий конфликт можно урегулировать.

İdman.Biz