"Ливерпуль" не считает исключение Салаха наказанием

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 22:46
"Ливерпуль" не считает исключение Салаха наказанием

Мохамед Салах не попал в заявку "Ливерпуля" на матч против "Интера" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, однако в клубе подчеркивают: это не является дисциплинарным наказанием за его недавние слова. Египетский вингер ранее выразил недовольство тем, что три игры подряд начинал на скамейке: "Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, в "Ливерпуле" уверены, что отсутствие Салаха в заявке на игру с миланцами не несет карательного характера. В клубе считают, что эта короткая пауза позволит сгладить напряжение, а ситуация никак не повлияет на участие игрока в следующих матчах.

Источники в команде отмечают, что Салах не столкнется с дальнейшими дисциплинарными мерами. В "Ливерпуле" по-прежнему привержены действующему контракту форварда до 2027 года и считают, что текущий конфликт можно урегулировать.

