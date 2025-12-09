9 Декабря 2025
Тренер "Ливерпуля" Слот: "После матча с "Интером" еще раз подумаем над ситуацией Салаха"

9 Декабря 2025 00:02
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот перед матчем шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Интера" высказался о ситуации вокруг Мохамеда Салаха, который не вошел в заявку команды на поединок в Милане, сообщает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о том, может ли нападающий принять участие в ближайшем матче АПЛ с "Брайтоном", и как клуб планирует решать возникшие разногласия, Слот отметил, что сейчас команда полностью сосредоточена на подготовке к важнейшей встрече:
"Мы сидим здесь перед большой игрой. Прошло порядка 36 часов с момента, как мы сыграли с 'Лидсом' со счетом 3:3. Больше всего я сейчас думаю о том, чтобы хорошо подготовить команду к завтрашней игре. Послезавтра мы еще раз подумаем над сложившейся ситуацией с Салахом".

Ранее Салах публично выразил недовольство своей ролью в команде и раскритиковал тренера, что усилило разговоры о возможных изменениях в его будущем в "Ливерпуле".

