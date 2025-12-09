9 Декабря 2025
Турецкая Суперлига: "Бешикташ" не смог сломить сопротивление "Газиантепа" - ВИДЕО

9 Декабря 2025 00:21
В Турецкой Суперлиге завершились матчи 15-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, "Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Газиантепом" со счетом 2:2.

Гости открыли счет уже на седьмой минуте усилиями Байо, а на 35-й минуте Туре восстановил равновесие. Во втором тайме Байо снова вывел "Газиантеп" вперед, однако Абрахам на 70-й минуте вновь сравнял счет.

После этой ничьей "Бешикташ" занимает пятое место с 25 очками, тогда как "Газиантеп" идет седьмым, имея в активе 23 балла.

В другом матче тура "Аланьяспор" и "Антальяспор" разошлись миром 0:0.

