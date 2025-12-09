ФИФА объявила, что на ЧМ -2026 будут по два дополнительных перерыва на водопой

ФИФА утвердила новое правило для чемпионата мира 2026 года: в каждом матче будут предусмотрены два дополнительных перерыва для восполнения жидкости.

Как передает İdman.Biz, об этом заявил главный координатор турнира Маноло Зубирия в интервью официальному сайту ФИФА.

Перерывы будут длиться по три минуты и вводятся независимо от погодных условий, места проведения и времени начала матча. Нововведение направлено на повышение безопасности и физического комфорта футболистов в условиях плотного графика и высокой интенсивности игр.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля. В новом формате участие примут 48 сборных.

İdman.Biz