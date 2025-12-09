"Осасуна" отдалилась от зоны вылета, обыграв "Леванте" - ВИДЕО

В матче 15-го тура Ла Лиги "Осасуна" одержала домашнюю победу над "Леванте" со счетом 2:0, укрепив свое положение вне зоны вылета, сообщает İdman.Biz.

Уже на 13-й минуте хозяева открыли счет: Рубен Гарсия сделал точный навес, а Виктор Муньос ударом головой отправил мяч в сетку. В концовке первого тайма Гарсия сам отличился голом, замкнув передачу Зона Монкайолы. Рикошет помог мячу оказаться в воротах, и счет стал 2:0.

После этой победы "Осасуна" набрала 15 очков и делит 15-е место в таблице. "Леванте" с девятью баллами остается на последней строчке.

