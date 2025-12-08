8 Декабря 2025
Гол Малиновского помог "Дженоа" обыграть "Удинезе"

8 Декабря 2025 23:30
"Дженоа" одержала победу над "Удинезе" в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Встреча, которая состоялась в Неаполе, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Даниэле Де Росси, сообщает İdman.Biz.

Руслан Малиновский открыл счет, точно реализовав пенальти. Второй гол гостей забил Брук Нортон-Каффи. Единственный мяч хозяев записал на свой счет Якуб Петровски.

После этой победы "Дженоа" набрала 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. "Удинезе", имея 18 баллов, располагается на 11-й позиции.

В следующем туре, 14 декабря, "Дженоа" примет "Интер", а "Удинезе" на своем поле сыграет с "Наполи".

İdman.Biz

