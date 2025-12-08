АФФА разрешила включать девочек в команды мальчиков: Нурай получила шанс играть в футбол

Недавно İdman.Biz опубликовал статью о 9-летней Нурай Иманзаде, в которой заслуженный тренер и координатор младших групп академии "Сумгайыта" Агамуса Багиров рассказал о ее большой любви к футболу и попросил создать условия, чтобы девочка могла тренироваться и играть в одной команде со сверстниками-мальчиками.

Как сообщил İdman.Biz Агамуса Багиров, сегодня стало известно, что AФФА оперативно отреагировала на поднятый вопрос и внесла важное изменение в регламент. Федерация разрешила командам мальчиков в возрастной категории 8–11 лет включать в состав одну девочку-футболистку в качестве исключения.

Заслуженный тренер приветствовал решение и подчеркнул его важность:

"Это отличная новость. Для Нурай и других наших девочек открывается еще одна большая возможность успешно начать футбольный путь. Благодарю AФФА а оперативную реакцию и проделанную работу!"

