8 Декабря 2025
RU

АФФА разрешила включать девочек в команды мальчиков: Нурай получила шанс играть в футбол

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2025 19:00
22
АФФА разрешила включать девочек в команды мальчиков: Нурай получила шанс играть в футбол

Недавно İdman.Biz опубликовал статью о 9-летней Нурай Иманзаде, в которой заслуженный тренер и координатор младших групп академии "Сумгайыта" Агамуса Багиров рассказал о ее большой любви к футболу и попросил создать условия, чтобы девочка могла тренироваться и играть в одной команде со сверстниками-мальчиками.

Как сообщил İdman.Biz Агамуса Багиров, сегодня стало известно, что AФФА оперативно отреагировала на поднятый вопрос и внесла важное изменение в регламент. Федерация разрешила командам мальчиков в возрастной категории 8–11 лет включать в состав одну девочку-футболистку в качестве исключения.

Заслуженный тренер приветствовал решение и подчеркнул его важность:
"Это отличная новость. Для Нурай и других наших девочек открывается еще одна большая возможность успешно начать футбольный путь. Благодарю AФФА а оперативную реакцию и проделанную работу!"

Лейла Эминова

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Мисли Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" принимает "Нефтчи" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20:00
Футбол

Мисли Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" принимает "Нефтчи" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Команды проводят встречу на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре
Джейхун Султанов: "Мы можем победить "Аякс"
19:34
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов: "Мы можем победить "Аякс"

Ветеран футбола оценил шансы "Карабаха" в матче с "Аяксом"

Рауф Алиев: "Гурбан Гурбанов не выбирает состав исходя из соперника"
18:50
Азербайджанский футбол

Рауф Алиев: "Гурбан Гурбанов не выбирает состав исходя из соперника"

Бывший нападающий "Карабаха" оценил шансы команды в решающем матче с "Аяксом"

Мисли Премьер-лига: матч "Габала" - "Туран Товуз" будет доигран завтра - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО
18:22
Футбол

Мисли Премьер-лига: матч "Габала" - "Туран Товуз" будет доигран завтра - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

XIV тур завершится 9 декабря

Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в “Нефтчи”
17:35
Азербайджанский футбол

Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в “Нефтчи”

Украинский специалист станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-лиги Азербайджана
Возвращение Жуниньо Олавиу в "Карабах" под вопросом - ВИДЕО
10:55
Футбол

Возвращение Жуниньо Олавиу в "Карабах" под вопросом - ВИДЕО

Нападающий "Фламенго" может остаться в Бразилии

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации