Игрок сборной Азербайджана может перейти в турецкий клуб

Футболист сборной Азербайджана Замиг Алиев, выступающий в чемпионате Албании, может покинуть "Эгнатиа" и продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, вероятность его перехода достаточно высока.

Клуб Первой лиги Турции "Болуспор" планирует арендовать 24-летнего защитника уже в ближайшее трансферное окно. Болу еще в начале сезона интересовался Алиевым, однако тогда "Эгнатиа" отказалась отпускать игрока.

Контракт Замига Алиева с албанским чемпионом действует до 30 июня 2027 года, но турецкая сторона намерена возобновить переговоры зимой.

İdman.Biz