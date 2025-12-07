Руководство AФФА посетило южные регионы Азербайджана - ФОТО

Руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AФФA) продолжает региональные поездки в рамках развития футбольной инфраструктуры.

Как сообщает İdman.Biz, делегация в составе генерального секретаря АФФA Джахангира Фараджуллаева, его заместителя Камрана Велиева, исполнительного директора Фонда развития футбола Турала Пириева и представителя проектной группы по реализации стратегии развития Рамазана Самедова посетила южные районы страны.

Поездка началась в Билясуваре и Джалилабаде, где представители AФФA осмотрели Олимпийские спортивные комплексы и местные стадионы, ознакомились с их текущим состоянием и обсудили потенциал дальнейшего развития.

Затем делегация прибыла в Лянкяранский Олимпийский спортивный комплекс, где наблюдала за матчем, посвященным Международному дню футбола. Участникам были вручены футбольные мячи и форма от AФФA. Кроме того, состоялись встречи с местными структурами и организациями.

Южный тур продолжился посещением стадиона поселка Аркиван, а также стадиона имени Анатолия Банищевского в Масаллы, где представители AФФA оценили текущее состояние объектов.

В завершение визита делегация ознакомилась с инфраструктурой Сальянского Олимпийского спортивного комплекса.

İdman.Biz