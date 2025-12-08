Спаллетти - о матче с "Наполи": "Мы не пытались всем коллективом изменить ситуацию"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от "Наполи" (1:2) в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN.

"Это правда, "Наполи" с самого начала давил сильнее, мы были слишком робкими в перепасовке, затем бездумно теряли мяч, и они заставили нас бегать за ними. Они в хорошей форме, поэтому, если ты не владеешь мячом, они заставляют тебя носиться по всему полю благодаря своей мощи и качеству.

Мы не делали быстрых передач и не использовали численное преимущество в центре.

Во втором тайме мы стали играть лучше, перейдя на персональную опеку, но все равно страдали от скорости и качества контратак "Наполи". Так что да, мы играли персонально, но затем они хорошо постарались, чтобы создать проблемы.

После гола, сравнявшего счет, мы взяли контроль над матчем, но снова были слишком очевидны, слишком предсказуемы, не пытались всем коллективом изменить ситуацию. Мы не пытались сделать что-то сверх нормы, поэтому нам явно нужен прогресс, и быстро, иначе станет трудно", — заявил итальянский специалист.

