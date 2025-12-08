Гол Пажи принес "Лорьяну" победу над "Лионом"

"Лорьян" победил "Лион" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил 22-летний французский нападающий Пабло Пажи. На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален английский защитник "Лиона" Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

"Лорьян" одержал вторую победу подряд. Он занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 17 очками после 15 игр. "Лион" (24 очка после 15 матчей) расположился на пятом месте.

В 16-м туре "Лорьян" 14 декабря сыграет в гостях со "Страсбуром", "Лион" в тот же день примет "Гавр".

İdman.Biz