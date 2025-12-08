8 Декабря 2025
RU

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Декабря 2025 01:38
30
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А - ВИДЕО

"Наполи" победил "Ювентус" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл нападающий "Наполи" Расмус Хейлунн, на 59-й минуте полузащитник Кенан Йылдыз забил ответный гол. На 78-й минуте Хейлунн вновь вывел хозяев вперед.

"Наполи" одержал пятую победу подряд во всех турнирах. Он поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А — у команды 31 очко после 14 матчей. "Ювентус" прервал серию из трех побед подряд и занимает седьмое место (23 очка после 14 матчей).

В 15-м туре "Наполи" 14 декабря сыграет на выезде с "Удинезе". "Ювентус" в тот же день встретится в гостях с "Болоньей".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Реал" проиграл "Сельте" в Ла Лиге - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Реал" проиграл "Сельте" в Ла Лиге - ВИДЕО

Фран Гарсия получил две желтые карточки за две минуты
Гол Пажи принес "Лорьяну" победу над "Лионом"
01:53
Мировой футбол

Гол Пажи принес "Лорьяну" победу над "Лионом"

Весь второй тайм "Лион" играл в меньшинстве
Делап из "Челси" выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча
01:15
Мировой футбол

Делап из "Челси" выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча

В текущем сезоне АПЛ 22-летний нападающий провел восемь матчей
Фанаты "Наполи" бросали камни в автобус "Ювентуса"
00:35
Мировой футбол

Фанаты "Наполи" бросали камни в автобус "Ювентуса"

Повреждено несколько окон
"Эспаньол" победил "Райо Вальекано"
7 Декабря 23:31
Мировой футбол

"Эспаньол" победил "Райо Вальекано"

Команды завершали матч вдесятером
«Лацио» в меньшинстве сыграл вничью с «Болоньей»
7 Декабря 23:10
Мировой футбол

«Лацио» в меньшинстве сыграл вничью с «Болоньей»

Оба гола были забиты в первом тайме

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом
“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой