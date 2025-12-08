"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А - ВИДЕО

"Наполи" победил "Ювентус" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл нападающий "Наполи" Расмус Хейлунн, на 59-й минуте полузащитник Кенан Йылдыз забил ответный гол. На 78-й минуте Хейлунн вновь вывел хозяев вперед.

"Наполи" одержал пятую победу подряд во всех турнирах. Он поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А — у команды 31 очко после 14 матчей. "Ювентус" прервал серию из трех побед подряд и занимает седьмое место (23 очка после 14 матчей).

В 15-м туре "Наполи" 14 декабря сыграет на выезде с "Удинезе". "Ювентус" в тот же день встретится в гостях с "Болоньей".

