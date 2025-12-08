"Реал" проиграл "Сельте" в Ла Лиге - ВИДЕО

"Реал" проиграл "Сельте" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 0:2.

На 53-й минуте гол забил 21-летний шведский нападающий "Сельты" Виллиотт Сведберг. На 90+3-й минуте он оформил дубль. С 64-й минуты "Реал" играл в меньшинстве — испанский защитник Франсиско Гарсия получил две желтые карточки за две минуты.

"Реал" потерпел первое поражение в последних шести матчах. Он занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании (36 очков после 16 игр). "Сельта" с 19 очками после 15 матчей расположилась на 10-м месте.

В 16-м туре "Реал" 14 декабря сыграет на выезде с "Алавесом", "Сельта" в тот же день примет "Атлетик".

