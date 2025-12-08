Алонсо раскритиковал судейство после поражения "Реала" в матче с "Сельтой"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо остался недоволен судейством в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (0:2). Мадридский клуб завершал матч вдевятером. На 64-й минуте арбитр показал вторую желтую Франсиско Гарсии, а на 90+2-й минуте был удален Альваро Фернандес.

"Нас выбило из колеи решение судьи. Он не учел потерю времени, сбивали наш темп, он был слишком разрешающим. Удаление Фернандеса, не знаю, очень спорно. Мне это не понравилось, это выбило нас из равновесия. В некоторых эпизодах он немного выбил нас из игры. Мне не понравилоcь судейство", — приводит слова Алонсо İdman.Biz со ссылкой на Managing Madrid.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. "Сельта" занимает 10-е место, набрав 19 очков.

İdman.Biz