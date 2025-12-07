"Аякс" хочет усилиться бывшим защитником "Арсенала"

7 Декабря 2025
Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2025 22:09
13
"Аякс" планирует подписать бывшего защитника "Арсенала" Такэхиро Томиясу. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Voetbal International.

На данный момент японец является свободным агентом после ухода из лондонского клуба в июле. В последние годы Томиясу испытывал трудности с коленом, из-за чего в прошлом сезоне он провел на поле за "Арсенал" всего шесть минут. В феврале защитник перенес операцию, а несколько месяцев спустя его контракт был расторгнут по обоюдному согласию, что позволило ему пройти специализированную программу реабилитации на родине. Японец добился внушительного прогресса в восстановлении, но для возвращения в форму ему необходимо работать, находясь в команде. Защитник надеется сыграть за сборную на чемпионате мира-2026.

Клуб из Амстердама ценит в футболисте умение играть на обоих флангах, а также наличие опыта выступлений на международном уровне.

İdman.Biz

