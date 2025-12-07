"Майнц" назначил Урса Фишера главным тренером

Немецкий "Майнц" на официальном сайте объявил о назначении Урса Фишера на пост главного тренера. 59-летний швейцарский специалист подписал трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года, сообщает İdman.Biz.

Клуб ранее расстался с Бо Хенриксеном. После увольнения команда проиграла на своем поле "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:1.

Предыдущим местом работы Урса Фишер был берлинский "Унион", который он покинул в ноябре 2023 года.

"Майнц" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2025/2026, набрав шесть очков в 13 турах. В следующем матче команда сыграет с "Лехом" в Лиге конференций на выезде 11 декабря.

İdman.Biz