7 Декабря 2025
7 Декабря 2025 12:00
Отцу Ламина Ямала предъявили обвинения в провокации фанатов "Бетиса" во время матча - ВИДЕО

В Испании разгорается скандал вокруг семьи звезды "Барселоны" Ламина Ямала. По данным испанских СМИ, отец игрока был замечен в провокационном поведении по отношению к болельщикам "Реал Бетиса" во время матча Ла Лиги, который завершился победой каталонцев со счетом 5:3, сообщает İdman.Biz.

Как сообщает Carrusel Deportivo, мужчина якобы "намеренно провоцировал" местных фанатов вокруг своего сектора, что привело к резкой реакции трибун. Свидетели утверждают, что он делал жесты в сторону болельщиков "Бетиса", после чего обстановка стала напряженной. В результате на место подошла охрана стадиона, чтобы успокоить ситуацию, и потребовала от отца футболиста прекратить конфликт.

