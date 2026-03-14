"Атлетико" потерял вратаря

Голкипер "Атлетико" Ян Облак не сможет помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, словенский вратарь пропустит игру против "Хетафе" из-за возникшего дискомфорта.

Встреча между "Атлетико" и "Хетафе" состоится в субботу, 14 марта.

В нынешнем сезоне 33-летний Облак провел 37 матчей за мадридский клуб, в которых пропустил 47 голов. Его действующий контракт с "Атлетико" рассчитан до середины 2028 года.

Отметим, что ранее на этой неделе мадридская команда одержала победу над "Тоттенхэмом" со счетом 5:2 в матче Лиги чемпионов.