14 Марта 2026
Ла Лига: "Вильярреал" спасся в концовке матча с "Алавесом"

14 Марта 2026 02:06
"Вильярреал" сыграл вничью с "Алавесом" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Мендисорроса" в Витории завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром матча был Алехандро Кинтеро Гонсалес.

Счет в игре был открыт на 40-й минуте, когда защитник "Вильярреала" Рафа Марин отправил мяч в собственные ворота. Гости смогли спастись лишь в самой концовке встречи: на 90+8-й минуте Николя Пепе сравнял счет и принес своей команде ничью.

После 28 матчей чемпионата Испании "Вильярреал" набрал 55 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Алавес" с 28 очками занимает 16-ю позицию.

В следующем туре "Вильярреал" 20 марта сыграет дома против "Реала Сосьедад", а "Алавес" 22 марта на выезде встретится с "Сельтой".

