"Тоттенхэм" столкнулся с кадровым кризисом перед матчем с "Ливерпулем"

Футбольный клуб "Тоттенхэм" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами перед выездным матчем Премьер-лиги против "Ливерпуля", который пройдет 15 марта в рамках 30-го тура АПЛ, сообщает İdman.Biz.

Главный тренер лондонского клуба Игорь Тудор на предматчевой пресс-конференции сообщил, что команда может подойти к игре без 13 футболистов из-за травм, болезней и дисквалификаций.

Особенно сложная ситуация сложилась в обороне. Кристиан Ромеро и Жоау Палинья пропустят матч из-за сотрясения мозга, а Мики ван де Вен дисквалифицирован после удаления в игре с "Кристал Пэлас". Кроме того, Бен Дэвис выбыл из строя из-за травмы голеностопа.

Проблемы есть и в средней линии. Ив Биссума, по предварительной информации, пропустит встречу из-за мышечного повреждения, а участие Конора Галлахера находится под вопросом из-за высокой температуры.

Тудору также предстоит решить вопрос с вратарской позицией. Ожидается, что в стартовом составе снова появится Гульельмо Викарио, который должен заменить Антонина Кински после неудачного выступления молодого голкипера в матче Лиги чемпионов против "Атлетико".

Кадровые трудности "Тоттенхэма" усугубляются и долгосрочными травмами. Команда уже длительное время не может рассчитывать на Джеймса Мэддисона, Деяна Кулусевски, Родриго Бентанкура, Лукаса Бергвалля и Мохаммеда Кудуса. Также продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок Уилсон Одоберт.

На фоне проблем соперника "Ливерпуль" подходит к матчу в более стабильном составе, что может стать важным фактором в предстоящем поединке на "Энфилде".