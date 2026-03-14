14 Марта 2026 07:13
"ПСЖ" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Хулиану Альваресу.

Как сообщает İdman.Biz, французский клуб изучает возможность подписания 26-летнего аргентинского форварда в ближайшее трансферное окно. По информации журналиста Ромена Гадена, в приглашении футболиста лично заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике.

Испанский специалист высоко оценивает игровые качества Альвареса и считает его усилением для атакующей линии команды.

Ранее аргентинца также активно связывали с возможным переходом в "Барселону". Кроме того, интерес к форварду проявляют и несколько клубов английской Премьер-лиги.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет около 100 млн евро.

