В "Фенербахче" могут уволить главного тренера

Положение главного тренера "Фенербахче" Доменико Тедеско оказалось под угрозой после очередной неудачи команды в чемпионате Турции.

Как сообщает İdman.Biz, стамбульский клуб уступил на выезде "Фатих Карагюмрюку" со счетом 0:2, что вызвало серьезное недовольство болельщиков и породило слухи о возможной отставке немецкого специалиста.

В самом клубе пока не подтвердили информацию об увольнении тренера. "Мы не принимали такого решения. Подробное заявление будет позже", - цитирует представителей "Фенербахче" издание Fanatik.

При этом сообщается, что Тедеско был вызван на важное совещание, которое пройдет в субботу, 14 марта. Именно на нем руководство может принять окончательное решение о будущем наставника.

После очередного тура чемпионата Турции лидер первенства "Галатасарай" может увеличить отрыв от "Фенербахче" до семи очков в случае победы в своем матче.