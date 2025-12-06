"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" - ВИДЕО

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Лидсом" в 15-м туре чемпионата Англии — 3:3. Матч прошел на стадионе "Элланд Роуд".

В начале второго тайма на 48-й и 50-й минутах форвард "Ливерпуля" Юго Экитике оформил дубль. На 73-й минуте с пенальти забил нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Льюин, а через две минуты полузащитник Антон Штах сравнял счет.

На 80-й минуте Доминик Собослаи вывел "Ливерпуль" вперед, а на 90+6-й минуте полузащитник хозяев Ао Танака сделал счет равным.

"Ливерпуль" набрал 23 очка и занимает восьмое место в АПЛ. "Лидс" (15 очков) находится на 16-й строчке.

İdman.Biz