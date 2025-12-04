Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре поделился воспоминаниями об игре за каталонский клуб и рассказал об отношении своей жены к тогдашнему тренеру "сине-гранатовых" Хосепу Гвардиоле.

"Тренер "Барселоны" [Пеп Гвардиола] позвонил мне в то время [после чемпионата мира 2010 года] и сказал: "Ты должен вернуться, это важно". Жена ответила: "Ты серьезно собираешься слушать эту чушь? Он унизил тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался? Ты останешься? Поехали в Манчестер".

Этот парень не выпускал меня на поле целый год, а в конце года я блистал на чемпионате мира, и он привез меня в Барселону. Моя жена сказала: "Он? Шайтан. Он не человек, а змея, злодей". Она видит в нем негативного человека…" – приводит слова Туре İdman.Biz со ссылкой на CityXtra.

Яя Туре перешел из "Барселоны" в "Манчестер Сити" в 2010 году. В составе "горожан" полузащитник трижды выиграл АПЛ.

İdman.Biz