5 Декабря 2025
RU

Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 23:58
8
Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре поделился воспоминаниями об игре за каталонский клуб и рассказал об отношении своей жены к тогдашнему тренеру "сине-гранатовых" Хосепу Гвардиоле.

"Тренер "Барселоны" [Пеп Гвардиола] позвонил мне в то время [после чемпионата мира 2010 года] и сказал: "Ты должен вернуться, это важно". Жена ответила: "Ты серьезно собираешься слушать эту чушь? Он унизил тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался? Ты останешься? Поехали в Манчестер".

Этот парень не выпускал меня на поле целый год, а в конце года я блистал на чемпионате мира, и он привез меня в Барселону. Моя жена сказала: "Он? Шайтан. Он не человек, а змея, злодей". Она видит в нем негативного человека…" – приводит слова Туре İdman.Biz со ссылкой на CityXtra.

Яя Туре перешел из "Барселоны" в "Манчестер Сити" в 2010 году. В составе "горожан" полузащитник трижды выиграл АПЛ.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026
00:18
Мировой футбол

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

На указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп
Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"
4 Декабря 23:40
Мировой футбол

Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"

Ранее президент "сине-гранатовых" подчеркивал, что "сливочные" хотят сместить президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с его поста
"Болонья" обыграла "Парму"
4 Декабря 23:04
Мировой футбол

"Болонья" обыграла "Парму"

И вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"
4 Декабря 22:46
Мировой футбол

Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"

В нынешнем сезоне футболист провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах
Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"
4 Декабря 22:10
Мировой футбол

Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"

В этом сезоне "Арсенал" на длительное время терял ряд игроков, среди которых Виктор Дьекереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц
Месси высказался о своем участии в Финалиссиме-2026
4 Декабря 20:06
Мировой футбол

Месси высказался о своем участии в Финалиссиме-2026

Ранее СМИ сообщали, что аргентинская национальная команда встретится с Испанией 27 марта 2026 года

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста