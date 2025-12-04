5 Декабря 2025
RU

Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 22:46
18
Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"

Полузащитник "Милана" Лука Модрич высказался об игре за итальянскую команду, а также о своем бывшем клубе мадридском "Реале".

"Я всегда говорил, что мое самое искреннее желание — завершить карьеру в "Реале". Однако иногда все идет не так, как планировалось, и, поскольку мое желание завершить карьеру в "Реале" не осуществилось, мне пришлось думать о том, что делать дальше. Что случилось, то случилось, я ни о чем не жалею. После "Реала" любой переход — это шаг вниз, это неоспоримо, и каждый игрок это подтвердит. Думаю, я пришел в клуб, который по своей истории и репутации очень близок к "Реалу", так что, на мой взгляд, это лучший вариант. Я вырос, смотря итальянский футбол, и "Милан" был моим любимым клубом. Никогда не думал, что окажусь в "Реале", даже не мог себе представить, что это случится. Думал о том, где бы мне хотелось играть, и "Милан" всегда был на первом месте, сразу после "Реала", — приводит слова Модрича İdman.Biz со ссылкой на Football Italia.

Модрич выступал за "Реал" с 2012 по 2025 год. В составе "сливочных" он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании, а также шесть раз – Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026
00:18
Мировой футбол

Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьевку чемпионата мира-2026

На указанной жеребьевке станут известны составы 12 групп
Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"
4 Декабря 23:58
Мировой футбол

Жена Яя Туре — о Гвардиоле: "Шайтан. Он не человек, а змея, злодей"

Яя Туре ушел из "Барселоны" в 2010 году
Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"
4 Декабря 23:40
Мировой футбол

Лапорта: "Реал" олицетворяет власть, а "Барса" — свободу"

Ранее президент "сине-гранатовых" подчеркивал, что "сливочные" хотят сместить президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с его поста
"Болонья" обыграла "Парму"
4 Декабря 23:04
Мировой футбол

"Болонья" обыграла "Парму"

И вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"
4 Декабря 22:10
Мировой футбол

Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в "Арсенале"

В этом сезоне "Арсенал" на длительное время терял ряд игроков, среди которых Виктор Дьекереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц
Месси высказался о своем участии в Финалиссиме-2026
4 Декабря 20:06
Мировой футбол

Месси высказался о своем участии в Финалиссиме-2026

Ранее СМИ сообщали, что аргентинская национальная команда встретится с Испанией 27 марта 2026 года

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста