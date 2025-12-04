Модрич - о переходе в "Милан": "Это шаг вниз"

Полузащитник "Милана" Лука Модрич высказался об игре за итальянскую команду, а также о своем бывшем клубе мадридском "Реале".

"Я всегда говорил, что мое самое искреннее желание — завершить карьеру в "Реале". Однако иногда все идет не так, как планировалось, и, поскольку мое желание завершить карьеру в "Реале" не осуществилось, мне пришлось думать о том, что делать дальше. Что случилось, то случилось, я ни о чем не жалею. После "Реала" любой переход — это шаг вниз, это неоспоримо, и каждый игрок это подтвердит. Думаю, я пришел в клуб, который по своей истории и репутации очень близок к "Реалу", так что, на мой взгляд, это лучший вариант. Я вырос, смотря итальянский футбол, и "Милан" был моим любимым клубом. Никогда не думал, что окажусь в "Реале", даже не мог себе представить, что это случится. Думал о том, где бы мне хотелось играть, и "Милан" всегда был на первом месте, сразу после "Реала", — приводит слова Модрича İdman.Biz со ссылкой на Football Italia.

Модрич выступал за "Реал" с 2012 по 2025 год. В составе "сливочных" он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании, а также шесть раз – Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

İdman.Biz