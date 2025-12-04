4 Декабря 2025
RU

Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 00:12
10
Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Международная федерация футбола официально объявила состав почетных гостей, которые примут участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет следующим летом в Канаде, США и Мексике, передает İdman.Biz.

Как сообщает ФИФА, к церемонии будут привлечены знаменитости не только из футбольного мира. Среди участников: бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд, легенды американского футбола Илай Мэннинг и Том Брэди, выдающийся хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки, суперзвезда MLB и игрок "Нью-Йорк Янкис" Аарон Джадж, легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил.

Ведущей церемонии назначена Саманта Джонсон.

Жеребьевка станет ключевым событием подготовки к ЧМ-2026, который впервые в истории пройдет сразу в трех странах.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Хаби Алонсо о победе над "Атлетиком": "Нам нужна была именно такая игра"
00:55
Мировой футбол

Хаби Алонсо о победе над "Атлетиком": "Нам нужна была именно такая игра"

Главный тренер "Реала" похвалил команду и выделил взаимодействие Мбаппе с Винисиусом

Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров календарного года
00:31
Мировой футбол

Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров календарного года

Француз превзошел рекорд Роналду и достиг отметки в 62 гола за 2025 год

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

"Штутгарт" в большинстве обыграл "Бохум" и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
3 Декабря 23:34
Мировой футбол

"Штутгарт" в большинстве обыграл "Бохум" и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

Действующий обладатель трофея уверенно прошёл стадию 1/8 финала

"Наполи" победил "Кальяри" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО
3 Декабря 23:29
Мировой футбол

"Наполи" победил "Кальяри" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО

Неаполитанцы взяли верх в драматичной серии ударов с 11 метров

В качестве травмы защитника "Барселоны" на Transfermarkt указана депрессия - ФОТО
3 Декабря 22:25
Мировой футбол

В качестве травмы защитника "Барселоны" на Transfermarkt указана депрессия - ФОТО

Защитник "Барселоны" взял паузу для восстановления психологического состояния

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии