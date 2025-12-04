Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Международная федерация футбола официально объявила состав почетных гостей, которые примут участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет следующим летом в Канаде, США и Мексике, передает İdman.Biz.

Как сообщает ФИФА, к церемонии будут привлечены знаменитости не только из футбольного мира. Среди участников: бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд, легенды американского футбола Илай Мэннинг и Том Брэди, выдающийся хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки, суперзвезда MLB и игрок "Нью-Йорк Янкис" Аарон Джадж, легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил.

Ведущей церемонии назначена Саманта Джонсон.

Жеребьевка станет ключевым событием подготовки к ЧМ-2026, который впервые в истории пройдет сразу в трех странах.

İdman.Biz