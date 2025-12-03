Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
3 Декабря 2025
Кобби Майну может перебраться в лондонский гранд

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 00:36
12
"Арсенал" может подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну зимой в качестве потенциальной подмены для хавбека Мартина Эдегора. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

По информации источника, 20-летний футболист способен выступать в качестве подстраховки для норвежского игрока, который в нынешнем сезоне пропустил 66 дней из-за травм. Наиболее вероятным вариантом является краткосрочная аренда Майну.

В нынешнем сезоне полузащитник "Манчестер Юнайтед" принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

İdman.Biz

