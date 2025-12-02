"Реал" сделал заявление в связи с новой травмой Ферлана Менди

Мадридский "Реал" на официальном сайте проинформировал, что крайний защитник Ферлан Менди получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает İdman.Biz.

"Сливочные" не называют точные сроки восстановления 30-летнего футболиста, однако по сообщениям испанских СМИ, он пропустит около трех недель.

Менди не принимал участие в матчах "Королевского клуба" с августа по октябрь нынешнего года из-за проблем с бедром. В общей сложности в текущем сезоне французский защитник провел одну встречу в Лиге чемпионов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

İdman.Biz