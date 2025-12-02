3 Декабря 2025
"Реал" сделал заявление в связи с новой травмой Ферлана Менди

2 Декабря 2025 22:48
Мадридский "Реал" на официальном сайте проинформировал, что крайний защитник Ферлан Менди получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает İdman.Biz.

"Сливочные" не называют точные сроки восстановления 30-летнего футболиста, однако по сообщениям испанских СМИ, он пропустит около трех недель.

Менди не принимал участие в матчах "Королевского клуба" с августа по октябрь нынешнего года из-за проблем с бедром. В общей сложности в текущем сезоне французский защитник провел одну встречу в Лиге чемпионов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

